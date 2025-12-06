Menu de fêtes aux Aromates Arcambal

Menu de fêtes aux Aromates

Les Aromates propose une carte festive composée de plats cuisinés et suggestions gourmandes à commander pour les fêtes de fin d’année. Une offre élaborée avec des produits de qualité, incluant entrées, plats, desserts et formules.

Commande à effectuer 72h avant la date de retrait, du 20/12 au 01/01. .

Arcambal 46090 Lot Occitanie +33 5 65 23 05 25 lesaromates46@gmail.com

Les Aromates offers a festive menu of ready-made dishes and gourmet suggestions for the festive season

