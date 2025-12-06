Menu de fêtes aux Aromates Arcambal
Menu de fêtes aux Aromates Arcambal samedi 20 décembre 2025.
Menu de fêtes aux Aromates
Arcambal Lot
Les Aromates propose une carte festive composée de plats cuisinés et suggestions gourmandes à commander pour les fêtes de fin d’année. Une offre élaborée avec des produits de qualité, incluant entrées, plats, desserts et formules.
Commande à effectuer 72h avant la date de retrait, du 20/12 au 01/01. .
Arcambal 46090 Lot Occitanie +33 5 65 23 05 25 lesaromates46@gmail.com
Les Aromates offers a festive menu of ready-made dishes and gourmet suggestions for the festive season
