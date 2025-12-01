Menu de fêtes Déjeuner de Noël à la Table du Saint Christophe La Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac

Menu de fêtes Déjeuner de Noël à la Table du Saint Christophe

La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-25 12:00:00

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25

Vos fêtes de fin d’année au Saint Christophe

Noël d’Or et de Lumière

Réservations par téléphone au 02.40.62.40.00 ou par mail à reception@st-christophe.com .

La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 40 00 reception@st-christophe.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Menu de fêtes Déjeuner de Noël à la Table du Saint Christophe La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT44