Menu de Fêtes du restaurant Les Dodus

11 Rue Ernest Marcouly Puy-l’Évêque Lot

Tarif : 67 – 67 – EUR

Début : 2025-12-25 19:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-25 2025-12-31

Pour Noël et le réveillon, le restaurant Les Dodus vous propose un menu exceptionnel.

11 Rue Ernest Marcouly Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 22 91 82 lesdodus.restaurant@gmail.com

English :

For Christmas and New Year’s Eve, Les Dodus restaurant is offering an exceptional menu.

