Menu de Fêtes du restaurant Les Dodus Puy-l’Évêque
Menu de Fêtes du restaurant Les Dodus Puy-l’Évêque jeudi 25 décembre 2025.
Menu de Fêtes du restaurant Les Dodus
11 Rue Ernest Marcouly Puy-l’Évêque Lot
Tarif : 67 – 67 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-25 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-25 2025-12-31
Pour Noël et le réveillon, le restaurant Les Dodus vous propose un menu exceptionnel.
Pour Noël et le réveillon, le restaurant Les Dodus vous propose un menu exceptionnel. .
11 Rue Ernest Marcouly Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 5 65 22 91 82 lesdodus.restaurant@gmail.com
English :
For Christmas and New Year’s Eve, Les Dodus restaurant is offering an exceptional menu.
L’événement Menu de Fêtes du restaurant Les Dodus Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Cahors Vallée du Lot