Menu de fêtes Réveillon de Noël à la Table du Saint Christophe La Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac
Menu de fêtes Réveillon de Noël à la Table du Saint Christophe La Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac mercredi 24 décembre 2025.
Menu de fêtes Réveillon de Noël à la Table du Saint Christophe
La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 19:00:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Vos fêtes de fin d’année au Saint Christophe – Noël d’Or et de Lumière
Réservations par téléphone au 02.40.62.40.00 ou par mail à reception@st-christophe.com .
La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 40 00 reception@st-christophe.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Menu de fêtes Réveillon de Noël à la Table du Saint Christophe La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT44