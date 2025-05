Menu de la fête des mères à l’Auberge du Fort – Aubin, 25 mai 2025 07:00, Aubin.

Menu servi uniquement le dimanche 25 mai à midi.

Menu à 47€ apéritif compris, vin et café non compris.

Apéritif de l’Auberge à la framboise et petite patience,

Foie gras de canard mi-cuit « Maison », quartiers de pommes rissolés à la cannelle,

Paleron de boeuf d’Aubrac grillé, millefeuille croustillant de pommes de terre confites à la sarriette, brochette de légumes et mousseline à l’aigre douce,

Douceur croquante meringuée, crème Chiboust au citron vert, pistache et fraises fraîches.

Réservation obligatoire au 05 65 43 20 51 ou sur www.aubergedufort.com 47 .

Aubin 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 20 51

