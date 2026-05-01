Aubin

Menu de la fête des mères à l’Auberge du Fort

42 rue Alary Aubin Aveyron

Tarif : – – EUR

47

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Menu à 47€, apéritif compris, vin et café non compris.

Spritz pailleté à la mûre et petite patience

Foie gras de canard mi-cuit maison, chutney de cranberries au Porto rouge

Faux filet grillé à la crème de morilles, moelleux d’asperges et pommes de terre confites au curry rouge

Sablé breton au romarin et sa douceur, Mascarpone, fraises fraiches, touche de caramel beurre salé et nougatine.

Réservation obligatoire au 05 65 43 20 51 47 .

42 rue Alary Aubin 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 20 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Menu de la fête des mères à l’Auberge du Fort Aubin a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)