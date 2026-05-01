Menu de la fête des mères à l’Auberge du Fort Aubin
Menu de la fête des mères à l’Auberge du Fort Aubin dimanche 31 mai 2026.
Aubin
Menu de la fête des mères à l’Auberge du Fort
42 rue Alary Aubin Aveyron
Tarif : – – EUR
47
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Menu à 47€, apéritif compris, vin et café non compris.
Spritz pailleté à la mûre et petite patience
Foie gras de canard mi-cuit maison, chutney de cranberries au Porto rouge
Faux filet grillé à la crème de morilles, moelleux d’asperges et pommes de terre confites au curry rouge
Sablé breton au romarin et sa douceur, Mascarpone, fraises fraiches, touche de caramel beurre salé et nougatine.
Réservation obligatoire au 05 65 43 20 51 47 .
42 rue Alary Aubin 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 20 51
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English :
L’événement Menu de la fête des mères à l’Auberge du Fort Aubin a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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