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Menu de la fête des mères à l’Auberge du Fort Aubin

Menu de la fête des mères à l’Auberge du Fort Aubin

Menu de la fête des mères à l’Auberge du Fort Aubin dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 42 rue Alary

Ville : 12110 Aubin

Département : Aveyron

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 47 Tarif de base plein tarif

Aubin

Menu de la fête des mères à l’Auberge du Fort

42 rue Alary Aubin Aveyron

Tarif : – – EUR
47
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Menu à 47€, apéritif compris, vin et café non compris.
Spritz pailleté à la mûre et petite patience
Foie gras de canard mi-cuit maison, chutney de cranberries au Porto rouge
Faux filet grillé à la crème de morilles, moelleux d’asperges et pommes de terre confites au curry rouge
Sablé breton au romarin et sa douceur, Mascarpone, fraises fraiches, touche de caramel beurre salé et nougatine.

Réservation obligatoire au 05 65 43 20 51 47  .

42 rue Alary Aubin 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 20 51 

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English :

L’événement Menu de la fête des mères à l’Auberge du Fort Aubin a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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