Menu de la fête des mères à l’Hôtel du Parc – Cransac, 25 mai 2025 07:00, Cransac.

Aveyron

Menu de la fête des mères à l’Hôtel du Parc Cransac Aveyron

Tarif : – – EUR

42

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Menu à 42€

Mise en bouche,

Entrées

Tartare de truite, jeunes pousses vinaigrette citron jaune et vert ou

Oeuf parfait à la crème de champignons sur une tartine ail et huile d’olive ou

Tataki de canard et son émulsion à la framboise

Plats

Ris de veau et ses pointes d’asperges ou

Tournedos de boeuf et son foie gras ou

Cabillaud accompagné de sa sauce vierge

et leurs accompagnements.

Ardoise de fromage locaux,

Entremet pommes caramélisées, mousse caramel et spéculos,

Café.

Réservation au 05 65 63 01 78 42 .

Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 01 78

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Menu de la fête des mères à l’Hôtel du Parc Cransac a été mis à jour le 2025-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)