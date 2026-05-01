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Menu de la fête des mères à l’Hôtel du Parc Cransac

Menu de la fête des mères à l’Hôtel du Parc Cransac

Menu de la fête des mères à l’Hôtel du Parc Cransac dimanche 31 mai 2026.

Ville : 12110 Cransac

Département : Aveyron

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 44 Tarif de base plein tarif

Cransac

Menu de la fête des mères à l’Hôtel du Parc

Cransac Aveyron

Tarif : – – EUR
44
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Menu à 45€
Cocktail alcoolisé
Mise en bouche
Ris de veau aux asperges ou Médaillon de foie gras maison, petite salade et pain aux raisins
Tournedos de beauf sauce rossini ou Sandre gratiné au laguiole sauce beurre blanc ou Parillade de poissons et ses accompagnements
Assiette de fromages
Dome coco ananas passion
Café

Réservation par téléphone au 05 65 63 01 78 ou par mail contact@hotelduparc-cransac.com 44  .

Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 01 78  contact@hotelduparc-cransac.com

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English :

L’événement Menu de la fête des mères à l’Hôtel du Parc Cransac a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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