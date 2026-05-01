Menu de la fête des mères à l’Hôtel du Parc Cransac
Menu de la fête des mères à l’Hôtel du Parc Cransac dimanche 31 mai 2026.
Cransac
Menu de la fête des mères à l’Hôtel du Parc
Cransac Aveyron
Tarif : – – EUR
44
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Menu à 45€
Cocktail alcoolisé
Mise en bouche
Ris de veau aux asperges ou Médaillon de foie gras maison, petite salade et pain aux raisins
Tournedos de beauf sauce rossini ou Sandre gratiné au laguiole sauce beurre blanc ou Parillade de poissons et ses accompagnements
Assiette de fromages
Dome coco ananas passion
Café
Réservation par téléphone au 05 65 63 01 78 ou par mail contact@hotelduparc-cransac.com 44 .
Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 01 78 contact@hotelduparc-cransac.com
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English :
L’événement Menu de la fête des mères à l’Hôtel du Parc Cransac a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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