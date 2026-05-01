Cransac

Menu de la fête des mères à l’Hôtel du Parc

Cransac Aveyron

Tarif : – – EUR

44

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Menu à 45€

Cocktail alcoolisé

Mise en bouche

Ris de veau aux asperges ou Médaillon de foie gras maison, petite salade et pain aux raisins

Tournedos de beauf sauce rossini ou Sandre gratiné au laguiole sauce beurre blanc ou Parillade de poissons et ses accompagnements

Assiette de fromages

Dome coco ananas passion

Café

Réservation par téléphone au 05 65 63 01 78 ou par mail contact@hotelduparc-cransac.com 44 .

Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 01 78 contact@hotelduparc-cransac.com

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English :

L’événement Menu de la fête des mères à l’Hôtel du Parc Cransac a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)