Menu de la Fête des Mères – Auberge de la Vallée de l’Oule Cornillon-sur-l’Oule, 25 mai 2025 12:00, Cornillon-sur-l'Oule.

Drôme

Menu de la Fête des Mères Auberge de la Vallée de l’Oule 222 la Provençale Cornillon-sur-l’Oule Drôme

Tarif : 16 – 16 – 34 EUR

Début : 2025-05-25 12:00:00

fin : 2025-05-25 15:00:00

2025-05-25

Hello les copains!

Dimanche 25 mai à l’Auberge, un petit plaisir à déguster pour les Mamans!

Nous maintenons le Menu du Terroir et la carte.

Toute l’équipe se fera un plaisir de vous accueillir à l’Auberge de l’Oule.

Auberge de la Vallée de l’Oule 222 la Provençale

Cornillon-sur-l’Oule 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 21 66 auberge.valleeoule@orange.fr

English :

Hello friends!

Sunday May 25 at the Auberge, a little treat for Mums!

We are maintaining the Menu du Terroir and the à la carte menu.

The whole team looks forward to welcoming you to the Auberge de l’Oule.

German :

Hallo, Freunde!

Am Sonntag, dem 25. Mai, gibt es in der Auberge einen kleinen Leckerbissen für die Mütter!

Wir behalten das Menu du Terroir und die Speisekarte bei.

Das gesamte Team freut sich, Sie in der Auberge de l’Oule begrüßen zu dürfen.

Italiano :

Ciao amici!

Domenica 25 maggio all’Auberge, una piccola sorpresa per le mamme!

Manteniamo il Menu du Terroir e il menu à la carte.

Tutta l’équipe sarà lieta di accogliervi all’Auberge de l’Oule.

Espanol :

Hola amigos

Domingo 25 de mayo en el Auberge, ¡un pequeño regalo para las mamás!

Mantenemos el Menu du Terroir y el menú a la carta.

Todo el equipo le espera en el Auberge de l’Oule.

