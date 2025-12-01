Menu de la Saint Sylvestre à La Chartreuse Cahors
Menu de la Saint Sylvestre à La Chartreuse Cahors mercredi 31 décembre 2025.
130 chemin de la Chartreuse Cahors Lot
Début : 2025-12-31 20:00:00
2025-12-31
Pour le Réveillon, la Chartreuse a préparé un menu spécial.
Réservation obligatoire oar tel ou mail.
130 chemin de la Chartreuse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 17 37 contact@la-chartreuse.com
English :
For New Year’s Eve, La Chartreuse has prepared a special menu.
Reservations required by phone or e-mail.
German :
Für Silvester hat die Chartreuse ein besonderes Menü zubereitet.
Reservierungen sind erforderlich oar tel oder mail.
Italiano :
Per la notte di Capodanno, La Chartreuse ha preparato un menu speciale.
Prenotazione obbligatoria per telefono o e-mail.
Espanol :
Para Nochevieja, La Chartreuse ha preparado un menú especial.
Es necesario reservar por teléfono o correo electrónico.
