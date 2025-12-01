Menu de la Saint Sylvestre à La Chartreuse Cahors

Menu de la Saint Sylvestre à La Chartreuse

130 chemin de la Chartreuse Cahors Lot

Tarif : 120 – 120 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Pour le Réveillon, la Chartreuse a préparé un menu spécial.

Réservation obligatoire oar tel ou mail.

130 chemin de la Chartreuse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 17 37 contact@la-chartreuse.com

English :

For New Year’s Eve, La Chartreuse has prepared a special menu.

Reservations required by phone or e-mail.

German :

Für Silvester hat die Chartreuse ein besonderes Menü zubereitet.

Reservierungen sind erforderlich oar tel oder mail.

Italiano :

Per la notte di Capodanno, La Chartreuse ha preparato un menu speciale.

Prenotazione obbligatoria per telefono o e-mail.

Espanol :

Para Nochevieja, La Chartreuse ha preparado un menú especial.

Es necesario reservar por teléfono o correo electrónico.

