Menu de la Saint Sylvestre à Traves Restaurant L’ÉVASION au Domaine Saône-Valley Traves

Restaurant L’ÉVASION au Domaine Saône-Valley 2 bis rue de la Poterne Traves Haute-Saône

Tarif : 49 – 49 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Pour clôturer l’année en beauté, venez célébrer la Saint-Sylvestre tout en finesse.

Offrez-vous un réveillon élégant, sans artifice, juste le plaisir d’un beau et bon repas dans une ambiance chaleureuse au Restaurant L’ÉVASION (15 minutes de Vesoul). .

+33 7 49 16 85 62 barrestaurant.levasion@gmail.com

