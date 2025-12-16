Menu de la Saint-Sylvestre au Cheval Blanc Restaurant Le Cheval Blanc Tosse

Menu de la Saint-Sylvestre au Cheval Blanc

Restaurant Le Cheval Blanc 42bis Avenue du Général de Gaulle Tosse Landes

Tarif : 74 – 74 – 94 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Célébrons ensemble la magie des fêtes au Cheval Blanc ! Réservations obligatoires. Les places sont limitées !

Venez célébrez le Nouvel An au Cheval Blanc !

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas, et quoi de mieux que de les célébrer autour d’un délicieux repas dans une ambiance chaleureuse et festive ?

Au Cheval Blanc , nous vous avons préparé un menu exceptionnel pour la Saint-Sylvestre, qui feront de ces moments un souvenir inoubliable.

Réservations obligatoires, attention les places sont limitées !

Réservez dès maintenant votre repas à emporter ou votre table pour la Saint-Sylvestre au 05.58.43.01.17 .

English : Menu de la Saint-Sylvestre au Cheval Blanc

Let’s celebrate the magic of the holidays at Cheval Blanc! Reservations required. Places are limited!

