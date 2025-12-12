Menu de la Saint-Sylvestre au Cheval Blanc Restaurant Le Cheval Blanc Tosse
Menu de la Saint-Sylvestre au Cheval Blanc Restaurant Le Cheval Blanc Tosse mercredi 31 décembre 2025.
Menu de la Saint-Sylvestre au Cheval Blanc
Restaurant Le Cheval Blanc 42bis Avenue du Général de Gaulle Tosse Landes
Tarif : 74 – 74 – 94 EUR
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Célébrons ensemble la magie des fêtes au Cheval Blanc ! Réservations obligatoires. Les places sont limitées !
Venez célébrez le Nouvel An au Cheval Blanc !
Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas, et quoi de mieux que de les célébrer autour d’un délicieux repas dans une ambiance chaleureuse et festive ?
Au Cheval Blanc , nous vous avons préparé un menu exceptionnel pour la Saint-Sylvestre, qui feront de ces moments un souvenir inoubliable.
Réservations obligatoires, attention les places sont limitées !
Réservez dès maintenant votre repas à emporter ou votre table pour la Saint-Sylvestre au 05.58.43.01.17 .
Restaurant Le Cheval Blanc 42bis Avenue du Général de Gaulle Tosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 01 17
English : Menu de la Saint-Sylvestre au Cheval Blanc
Let’s celebrate the magic of the holidays at Cheval Blanc! Reservations required. Places are limited!
L’événement Menu de la Saint-Sylvestre au Cheval Blanc Tosse a été mis à jour le 2025-12-09 par OTI LAS