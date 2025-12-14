Menu de la Saint-Sylvestre au restaurant la Promenade du Limau Albas
Menu de la Saint-Sylvestre au restaurant la Promenade du Limau Albas mercredi 31 décembre 2025.
Menu de la Saint-Sylvestre au restaurant la Promenade du Limau
70 place de Dîme Albas Lot
Tarif : 65 – 65 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Soirée de la Saint-Sylvestre proposée par le restaurant La Promenade du Limau à Albas
Soirée de la Saint-Sylvestre proposée par le restaurant La Promenade du Limau à Albas. Réservation obligatoire par téléphone.
Les convives sont accueillis autour d’un apéritif suivi d’un dîner festif composé de produits de qualité, mettant à l’honneur la cuisine traditionnelle et gourmande. L’événement se déroule dans une ambiance conviviale et musicale, idéale pour célébrer le passage à la nouvelle année. .
70 place de Dîme Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 35 32 69 lapromenade.dulimau@gmail.com
English :
New Year’s Eve party hosted by La Promenade du Limau restaurant in Albas
L’événement Menu de la Saint-Sylvestre au restaurant la Promenade du Limau Albas a été mis à jour le 2025-12-12 par OT CVL Vignoble