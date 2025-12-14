Menu de la Saint-Sylvestre au restaurant la Promenade du Limau Albas

Menu de la Saint-Sylvestre au restaurant la Promenade du Limau

70 place de Dîme Albas Lot

Tarif : 65 – 65 – EUR

Soirée de la Saint-Sylvestre proposée par le restaurant La Promenade du Limau à Albas

Soirée de la Saint-Sylvestre proposée par le restaurant La Promenade du Limau à Albas. Réservation obligatoire par téléphone.

Les convives sont accueillis autour d’un apéritif suivi d’un dîner festif composé de produits de qualité, mettant à l’honneur la cuisine traditionnelle et gourmande. L’événement se déroule dans une ambiance conviviale et musicale, idéale pour célébrer le passage à la nouvelle année. .

70 place de Dîme Albas 46140 Lot Occitanie +33 5 65 35 32 69 lapromenade.dulimau@gmail.com

English :

New Year’s Eve party hosted by La Promenade du Limau restaurant in Albas

