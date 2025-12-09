Menu de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An au Restaurant Pourquoi Paul Restaurant Pourqoi Paul Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Menu de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An au Restaurant Pourquoi Paul

Restaurant Pourqoi Paul 4 rue de la Rouquette Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Tarif : 89 – 89 – 89 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31 2026-01-01

Menu du 31 Décembre au soir et du 01 Janvier midi au Restaurant Pourquoi Paul

Partageons toasts et mise en bouche autour d’un verre.

​​Dégustation de Foie Gras IGP Sud-Ouest, pain rustique

et chutney exotique citron vert

​*

Partage d’huîtres Marennes Oléron et truite gravlax,

pain de seigle et beurre aux algues

*

Trou Périgourdin

*

​Tronçon de lotte Bretonne à l’Armoricaine, petits légumes

ou

Quasi de Veau Français rôti , jus de cuisson truffé, petits légumes

*

Fromage ou Dessert au choix sur notre comptoir​

​​89 € par personne

​Nos vins pourront s’accorder à merveille … .

Restaurant Pourqoi Paul 4 rue de la Rouquette Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 65 21 80 laurentgenestet@gmail.com

English : Menu de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An au Restaurant Pourquoi Paul

L’événement Menu de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An au Restaurant Pourquoi Paul Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2025-12-07 par OT du Pays Foyen