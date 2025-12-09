Menu de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An au Restaurant Pourquoi Paul Restaurant Pourqoi Paul Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Menu de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An au Restaurant Pourquoi Paul
Restaurant Pourqoi Paul
4 rue de la Rouquette
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Dordogne
Tarif : 89 – 89 – 89 EUR
31 décembre 2025
01 janvier 2026
2025-12-31 2026-01-01
Menu du 31 Décembre au soir et du 01 Janvier midi au Restaurant Pourquoi Paul
Partageons toasts et mise en bouche autour d’un verre.
Dégustation de Foie Gras IGP Sud-Ouest, pain rustique
et chutney exotique citron vert
*
Partage d’huîtres Marennes Oléron et truite gravlax,
pain de seigle et beurre aux algues
*
Trou Périgourdin
*
Tronçon de lotte Bretonne à l’Armoricaine, petits légumes
ou
Quasi de Veau Français rôti , jus de cuisson truffé, petits légumes
*
Fromage ou Dessert au choix sur notre comptoir
89 € par personne
Nos vins pourront s’accorder à merveille … .
Restaurant Pourqoi Paul 4 rue de la Rouquette Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 65 21 80 laurentgenestet@gmail.com
