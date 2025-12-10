Menu de la Saint Sylvestre | Le Saint-Jacques Le Saint-Jacques Bergerac

Menu de la Saint Sylvestre | Le Saint-Jacques

Le Saint-Jacques 30 Rue Saint-James Bergerac Dordogne

Tarif : 72 – 72 – 72 EUR

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Le restaurant le Saint-Jacques vous propose son menu pour le Réveillon du Nouvel An.

Oeuf fermier en tartelette, sabayon au sapin et caviar d’Aquitaine

Saint Jacques, déclinaison de Céleri et nuage à la chicorée

Cassoulet marin au cèpes du Périgord

Ballotine de Pigeonneau à la royale , émulsion au Bleu

Cocktail fraicheur Fénélon et gin du Périgord

Kiwimandjaro

Coupe de champagne offert pour célébrer la nouvelle année .

Le Saint-Jacques 30 Rue Saint-James Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 38 08

