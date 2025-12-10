Menu de la Saint Sylvestre | Le Saint-Jacques Le Saint-Jacques Bergerac
Menu de la Saint Sylvestre | Le Saint-Jacques
Le Saint-Jacques 30 Rue Saint-James Bergerac Dordogne
Le restaurant le Saint-Jacques vous propose son menu pour le Réveillon du Nouvel An.
Oeuf fermier en tartelette, sabayon au sapin et caviar d’Aquitaine
Saint Jacques, déclinaison de Céleri et nuage à la chicorée
Cassoulet marin au cèpes du Périgord
Ballotine de Pigeonneau à la royale , émulsion au Bleu
Cocktail fraicheur Fénélon et gin du Périgord
Kiwimandjaro
Coupe de champagne offert pour célébrer la nouvelle année .
