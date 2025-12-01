Menu de la Saint-Sylvestre Le Temple-sur-Lot
Menu de la Saint-Sylvestre Le Temple-sur-Lot mercredi 31 décembre 2025.
Menu de la Saint-Sylvestre
Comme à la maison Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Menu soupe de champagne, feuilleté de gambas oignons confits ou duo de foie gras et sa compotée, magret de canette sauce foie gras ou ballotine de volaille sauce forestière, gratin de pommes de terre et flan de carottes au curry, farandole de desserts, coupe de champagne.
Menu soupe de champagne, feuilleté de gambas oignons confits ou duo de foie gras et sa compotée, magret de canette sauce foie gras ou ballotine de volaille sauce forestière, gratin de pommes de terre et flan de carottes au curry, farandole de desserts, coupe de champagne. .
Comme à la maison Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 08 44 01
English : Menu de la Saint-Sylvestre
Menu: champagne soup, prawn and onion confit puff pastry or foie gras duo with compote, duck breast with foie gras sauce or poultry ballotine with forestry sauce, potato gratin and curried carrot flan, farandole of desserts, glass of champagne.
L’événement Menu de la Saint-Sylvestre Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot