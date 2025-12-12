Menu de la Saint-Sylvestre | Quai Salvette Quai Salvette Bergerac
Menu de la Saint-Sylvestre | Quai Salvette Quai Salvette Bergerac mercredi 31 décembre 2025.
Menu de la Saint-Sylvestre | Quai Salvette
Quai Salvette 14 Quai Salvette Bergerac Dordogne
Tarif : 58 – 58 – 58 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Le restaurant Quai Salvette vous propose un menu du Réveillon.
Au menu
Mises en bouche
Crémeux de topinambour
Raviole de Foie Gras et capuccino de truffe noire
Entrées
Pressé de foie gras au café vanillé
ou
Blinis de saumon fumé par nos soins au caviar de Neuvic
Plats
Coquilles St Jacques et beurre blanc au champagne
ou
Filet de magret d’oie en croûte de noix jus aux morilles
Pré Dessert
Macaron au coing et mini cannelé
Dessert
Bûche Tiramisu à la crème de marron .
Quai Salvette 14 Quai Salvette Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 30 36 14quaisalvette@gmail.com
English :
L’événement Menu de la Saint-Sylvestre | Quai Salvette Bergerac a été mis à jour le 2025-12-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides