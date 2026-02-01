Menu de la Saint Valentin à La Chaîne d’Or La Chaîne d’Or Les Andelys
Menu de la Saint Valentin à La Chaîne d’Or La Chaîne d’Or Les Andelys samedi 14 février 2026.
La Chaîne d’Or 25 rue Grande Les Andelys Eure
Célébrez la Saint-Valentin dans un cadre romantique en bord de Seine.
Pour cette soirée spéciale, notre Cheffe vous propose de savoureuses suggestions, imaginées pour rendre ce moment à deux encore plus inoubliable ❤️
Feu de cheminée, ambiance chaleureuse… votre parenthèse romantique vous attend.
Quelques tables sont encore disponibles !
02 32 54 00 31
contact@hotel-lachainedor.com .
