Menu de la Saint Valentin à La Chaîne d’Or La Chaîne d’Or Les Andelys

Menu de la Saint Valentin à La Chaîne d’Or

La Chaîne d’Or 25 rue Grande Les Andelys Eure

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Célébrez la Saint-Valentin dans un cadre romantique en bord de Seine.

Pour cette soirée spéciale, notre Cheffe vous propose de savoureuses suggestions, imaginées pour rendre ce moment à deux encore plus inoubliable ❤️

Feu de cheminée, ambiance chaleureuse… votre parenthèse romantique vous attend.

Quelques tables sont encore disponibles !

02 32 54 00 31

contact@hotel-lachainedor.com .

