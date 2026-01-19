Menu de la Saint-Valentin à la Chartreuse Cahors
Menu de la Saint-Valentin à la Chartreuse Cahors samedi 14 février 2026.
Menu de la Saint-Valentin à la Chartreuse
130 Chemin de la Chartreuse Cahors Lot
Tarif : 52 – 52 – EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Repas de Saint-Valentin au restaurant la Chartreuse
Repas de Saint-Valentin au restaurant la Chartreuse. Sur réservation.
130 Chemin de la Chartreuse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 17 37 contact@la-chartreuse.com
English :
Valentine’s Day meal at La Chartreuse restaurant
