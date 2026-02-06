Menu de la Saint Valentin à La Garçonnière Restaurant La Garçonnière Châteauneuf-du-Rhône
Menu de la Saint Valentin à La Garçonnière
Restaurant La Garçonnière 4312 route de Saint Paul Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Sur réservation uniquement au 04 75 90 93 64
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Une Saint Valentin tout en douceur… Pour célébrer l’amour comme il se doit, laissez-vous entraîner dans un voyage gourmand pensé comme une véritable histoire à deux.
Restaurant La Garçonnière 4312 route de Saint Paul Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 79 01 30 reception@manoirleroure.com
English :
A sweet Valentine’s Day? To celebrate love as it should be celebrated, let us take you on a gourmet journey designed as a true story for two.
