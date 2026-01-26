Menu de la Saint Valentin à l’Auberge du Fort Aubin
Menu de la Saint Valentin à l’Auberge du Fort Aubin vendredi 13 février 2026.
rue Alary Aubin Aveyron
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-14
Menu à 62€, apéritif et café compris.
Tintoretto pétillant grenade orange et petite patience,
Gravelax de saumon à la betterave rouge, mousseline de condiments sur toast de seigle,
Tulipes de pétoncles, zestes de citron vert, duxelles de pleurotes au chorizo corsé, émulsion à l’endive caramélisée,
Filet de canette rôtie au grué de cacao et fruits secs, poêlée de petits légumes de saison, jus au cacao noir,
Coeur moelleux, chocolat, brunoise de mangue fraîche à la vanille et pralin,
Café et gourmandises.
Menu servi le vendredi 13 samedi 14 au soir.
Réservation obligatoire au 05 65 43 20 51 62 .
rue Alary Aubin 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 20 51
