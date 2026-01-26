Menu de la Saint Valentin à l’Auberge du Fort

rue Alary Aubin Aveyron

Tarif : – – EUR

62

Tarif de base plein tarif

Menu

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-13

Menu à 62€, apéritif et café compris.

Tintoretto pétillant grenade orange et petite patience,

Gravelax de saumon à la betterave rouge, mousseline de condiments sur toast de seigle,

Tulipes de pétoncles, zestes de citron vert, duxelles de pleurotes au chorizo corsé, émulsion à l’endive caramélisée,

Filet de canette rôtie au grué de cacao et fruits secs, poêlée de petits légumes de saison, jus au cacao noir,

Coeur moelleux, chocolat, brunoise de mangue fraîche à la vanille et pralin,

Café et gourmandises.

Menu servi le vendredi 13 samedi 14 au soir.

Réservation obligatoire au 05 65 43 20 51 62 .

rue Alary Aubin 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 20 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Menu de la Saint Valentin à l’Auberge du Fort Aubin a été mis à jour le 2026-01-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)