Menu de la Saint Valentin à l’Hôtel restaurant Malpel Decazeville
Menu de la Saint Valentin à l’Hôtel restaurant Malpel Decazeville samedi 14 février 2026.
Menu de la Saint Valentin à l’Hôtel restaurant Malpel
16 rue Alexandre Bos Decazeville Aveyron
Tarif : – – EUR
39
Tarif de base plein tarif
Menu
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Menu à 39€
Foie gras mi-cuit, chutney de mangue et toast ou
Feuilleté aux fruits de mer,
****
Tournedos de filet de canard, sauce aux cèpes ou
Filet de saumon, crème au citron
****
Pavlova aux fruits exotiques et coulis de fruits rouges ou
Poire belle Hélène
Réservation au 05 65 43 04 33 39 .
16 rue Alexandre Bos Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 04 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Menu de la Saint Valentin à l’Hôtel restaurant Malpel Decazeville a été mis à jour le 2026-01-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)