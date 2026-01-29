Menu de la Saint Valentin à l’Hôtel restaurant Malpel Decazeville

samedi 14 février 2026.

16 rue Alexandre Bos Decazeville Aveyron

Menu

14 février 2026
Menu à 39€
Foie gras mi-cuit, chutney de mangue et toast ou
Feuilleté aux fruits de mer,
Tournedos de filet de canard, sauce aux cèpes ou
Filet de saumon, crème au citron
Pavlova aux fruits exotiques et coulis de fruits rouges ou
Poire belle Hélène

Réservation au 05 65 43 04 33 39  .

16 rue Alexandre Bos Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 04 33 

