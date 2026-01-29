Menu de la Saint Valentin à l’Hôtel restaurant Malpel Decazeville

Menu de la Saint Valentin à l’Hôtel restaurant Malpel

16 rue Alexandre Bos Decazeville Aveyron

Menu à 39€

Foie gras mi-cuit, chutney de mangue et toast ou

Feuilleté aux fruits de mer,

****

Tournedos de filet de canard, sauce aux cèpes ou

Filet de saumon, crème au citron

****

Pavlova aux fruits exotiques et coulis de fruits rouges ou

Poire belle Hélène

Réservation au 05 65 43 04 33 39 .

+33 5 65 43 04 33

