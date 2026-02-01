Menu de la Saint-Valentin Comptoir des Docks Arbois
Menu de la Saint-Valentin Comptoir des Docks Arbois samedi 14 février 2026.
Menu de la Saint-Valentin
Comptoir des Docks 27 Place de la Liberté Arbois Jura
Tarif : 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date :
Début : 2026-02-14 12:00:00
fin : 2026-02-15 14:00:00
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-15
Menu de Saint-Valentin, hors boissons
Entrée
Coquillages, chou-fleur en deux texture et estragon
ou
Pâté en croûte de veau et trompettes de la mort, topinambours et noisettes
Plat
Canard en plusieurs façons filet rôti servi rosé, cou farci au foie gras, cuisse en cannelloni de chou vert, lissé de panais et jus aux baies
ou
Saint-Jacques et Morteau, risotto de lentilles beluga aux oignons confits et cerfeuil, jus aux barbes de Saint-Jacques et yuzu
Le dessert
Sphère chocolat noir, cœur coulant poire vanille, noisettes croustillantes, touches de chartreuse .
Comptoir des Docks 27 Place de la Liberté Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 57 70 contact@lescomptoirsdarbois.com
English : Menu de la Saint-Valentin
