Menu de la Saint-Valentin Comptoir des Docks Arbois

Menu de la Saint-Valentin

Comptoir des Docks 27 Place de la Liberté Arbois Jura

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 12:00:00

fin : 2026-02-15 14:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Menu de Saint-Valentin, hors boissons

Entrée

Coquillages, chou-fleur en deux texture et estragon

ou

Pâté en croûte de veau et trompettes de la mort, topinambours et noisettes

Plat

Canard en plusieurs façons filet rôti servi rosé, cou farci au foie gras, cuisse en cannelloni de chou vert, lissé de panais et jus aux baies

ou

Saint-Jacques et Morteau, risotto de lentilles beluga aux oignons confits et cerfeuil, jus aux barbes de Saint-Jacques et yuzu

Le dessert

Sphère chocolat noir, cœur coulant poire vanille, noisettes croustillantes, touches de chartreuse .

Comptoir des Docks 27 Place de la Liberté Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 57 70 contact@lescomptoirsdarbois.com

English : Menu de la Saint-Valentin

