Menu de la Saint-Valentin au 17 bis (dîner) Restaurant Au 17 Bis Piriac-sur-Mer

Menu de la Saint-Valentin au 17 bis (dîner)

Restaurant Au 17 Bis 19 rue de Kéroman 1786 Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez fêter la Saint-Valentin au 17 Bis !

Dîner spécial, sur réservation. .

Restaurant Au 17 Bis 19 rue de Kéroman 1786 Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 41 30 le17bispiriac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Menu de la Saint-Valentin au 17 bis (dîner) Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-22 par ADT44