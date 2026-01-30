Menu de la Saint-Valentin au Best Western Plus Hôtel Divona Cahors
113 Avenue André Breton Cahors Lot
Tarif : 60 – 60 – EUR
Menu préparé par le Chef David Blanco à l'occasion de la Saint-Valentin.
113 Avenue André Breton Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 21 18 39
English :
Menu prepared by Chef David Blanco for Valentine's Day.
