Menu de la Saint-Valentin au Best Western Plus Hôtel Divona

113 Avenue André Breton Cahors Lot

Tarif : 60 – 60 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Menu préparé par le Chef David Blanco à l'occasion de la Saint-Valentin.

Menu préparé par le Chef David Blanco à l'occasion de la Saint-Valentin.

.

113 Avenue André Breton Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 21 18 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Menu prepared by Chef David Blanco for Valentine's Day.

L’événement Menu de la Saint-Valentin au Best Western Plus Hôtel Divona Cahors a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Cahors Vallée du Lot