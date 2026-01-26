Menu de la Saint Valentin au casino Cransac

Menu de la Saint Valentin au casino

2026-02-14

Menu à 38€ hors boissons

Assiette de foie gras, chutney pommes poires,

Magret de canard gratin dauphinois,

Un amour de pommes

Réservation au 05 65 80 68 08

Animation musicale avec Franck Rozé 38 .

Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 68 08

