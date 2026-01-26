Menu de la Saint Valentin au casino Cransac
Menu de la Saint Valentin au casino Cransac samedi 14 février 2026.
Cransac Aveyron
Menu à 38€ hors boissons
Assiette de foie gras, chutney pommes poires,
Magret de canard gratin dauphinois,
Un amour de pommes
Réservation au 05 65 80 68 08
Animation musicale avec Franck Rozé 38 .
Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 68 08
