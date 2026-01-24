Menu de la Saint-Valentin au Castelli Restaurant Le Castelli Piriac-sur-Mer

Menu de la Saint-Valentin au Castelli

Restaurant Le Castelli 26 rue de la plage Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Profitez pleinement de la Saint-Valentin en dégustant un bon repas !

Plus de détails à venir !

Réservation en ligne ou par mail dès maintenant

​Réservation par téléphone à partir du 5 février .

Restaurant Le Castelli 26 rue de la plage Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 90 hoteldelapostepiriac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Menu de la Saint-Valentin au Castelli Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-22 par ADT44