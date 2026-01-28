Menu de la Saint Valentin au Cochon Prieur Au Cochon Prieur Aubeterre-sur-Dronne
Menu de la Saint Valentin au Cochon Prieur
Au Cochon Prieur 3 Route de Laprade Aubeterre-sur-Dronne Charente
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 22:00:00
2026-02-14
Le Cochon Prieur vous propose un diner à partager avec votre moitié.
Au Cochon Prieur 3 Route de Laprade Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 87 43 au.cochon.prieur@icloud.com
Le Cochon Prieur offers you a dinner to share with your other half.
