Menu de la Saint Valentin au Cochon Prieur Au Cochon Prieur Aubeterre-sur-Dronne

Menu de la Saint Valentin au Cochon Prieur

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

2026-02-14

Le Cochon Prieur vous propose un diner à partager avec votre moitié.

Au Cochon Prieur 3 Route de Laprade Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 87 43 au.cochon.prieur@icloud.com

English : Menu de la Saint Valentin au Cochon Prieur

Le Cochon Prieur offers you a dinner to share with your other half.

L’événement Menu de la Saint Valentin au Cochon Prieur Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme du Sud Charente