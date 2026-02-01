Menu de la Saint-Valentin au Mas d’Aspech

29 chemin de Sarremejanne Belmont-Sainte-Foi Lot

Tarif : 35 – 35 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 12:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Assiette de foie gras mi cuit accompagnée de son pain grillé et de sa confiture de figues Pavé de bœuf sauce à la truffe accompagné de gratin de pomme de terre fait maison et de chou vert braisé

Crème brulée à la truffe

Supplément fromages ( laguiole , comté et rocamadour ) 5€

Assiette de foie gras mi cuit accompagnée de son pain grillé et de sa confiture de figues Pavé de bœuf sauce à la truffe accompagné de gratin de pomme de terre fait maison et de chou vert braisé

Crème brulée à la truffe

Supplément fromages ( laguiole , comté et rocamadour ) 5€

.

29 chemin de Sarremejanne Belmont-Sainte-Foi 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 04 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Assiette de foie gras mi cuit accompagnée de son pain grillé et de sa confiture de figues Pavé de b?uf sauce à la truffe accompagné de gratin de pommes de terre maison et de chou vert braisé

Crème brulée à la truffe

Supplément fromages ( laguiole , comté et rocamadour ) 5?

L’événement Menu de la Saint-Valentin au Mas d’Aspech Belmont-Sainte-Foi a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Cahors Vallée du Lot