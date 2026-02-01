Menu de la Saint-Valentin au Mas d’Aspech Belmont-Sainte-Foi
Menu de la Saint-Valentin au Mas d’Aspech Belmont-Sainte-Foi samedi 14 février 2026.
Menu de la Saint-Valentin au Mas d’Aspech
29 chemin de Sarremejanne Belmont-Sainte-Foi Lot
Tarif : 35 – 35 – EUR
Début : 2026-02-14 12:00:00
2026-02-14
Assiette de foie gras mi cuit accompagnée de son pain grillé et de sa confiture de figues Pavé de bœuf sauce à la truffe accompagné de gratin de pomme de terre fait maison et de chou vert braisé
Crème brulée à la truffe
Supplément fromages ( laguiole , comté et rocamadour ) 5€
29 chemin de Sarremejanne Belmont-Sainte-Foi 46230 Lot Occitanie +33 5 65 31 04 59
English :
Assiette de foie gras mi cuit accompagnée de son pain grillé et de sa confiture de figues Pavé de b?uf sauce à la truffe accompagné de gratin de pommes de terre maison et de chou vert braisé
Crème brulée à la truffe
Supplément fromages ( laguiole , comté et rocamadour ) 5?
