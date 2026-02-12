Menu de la Saint-Valentin Au P’tit Marché Au P’tit Marché Porte-de-Benauge
Menu de la Saint-Valentin Au P'tit Marché Au P'tit Marché Porte-de-Benauge samedi 14 février 2026.
Au P'tit Marché 367 Le Bourg Nord Porte-de-Benauge Gironde
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Célébrez la Saint-Valentin le samedi soir 14 février avec un menu gourmand. Profitez d'une sélection raffinée d'entrées, plats et desserts faits maison dans une ambiance chaleureuse.
Au P'tit Marché 367 Le Bourg Nord Porte-de-Benauge 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 18 39 melaniefavart@live.fr
