Menu de la Saint Valentin au restaurant Le Citron Pressé Montélimar

3, rue Maurice Sibille Montélimar Drôme

Découvrez le menu spécial Saint-Valentin du restaurant Le Citron Pressé, composé de 3 amuse-bouches, d’un ceviche de Saint-Jacques et lieu, d’une poitrine de veau farcie et d’une assiette de 3 gourmandises.

3, rue Maurice Sibille Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 06 56 contact@lecitronpresse.fr

Discover Le Citron Pressé’s special Valentine’s Day menu, featuring 3 amuse-bouches, scallop ceviche with pollack, stuffed veal breast and a plate of 3 gourmet treats.

