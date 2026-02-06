Menu de la Saint Valentin au restaurant Le Citron Pressé Montélimar
Menu de la Saint Valentin au restaurant Le Citron Pressé
3, rue Maurice Sibille Montélimar Drôme
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Découvrez le menu spécial Saint-Valentin du restaurant Le Citron Pressé, composé de 3 amuse-bouches, d’un ceviche de Saint-Jacques et lieu, d’une poitrine de veau farcie et d’une assiette de 3 gourmandises.
3, rue Maurice Sibille Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 06 56 contact@lecitronpresse.fr
English :
Discover Le Citron Pressé’s special Valentine’s Day menu, featuring 3 amuse-bouches, scallop ceviche with pollack, stuffed veal breast and a plate of 3 gourmet treats.
