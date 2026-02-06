Menu de la Saint Valentin au restaurant Le Lavandin Restaurant Le Lavandin au château Les Oliviers de Salettes Charols

Menu de la Saint Valentin au restaurant Le Lavandin

Restaurant Le Lavandin au château Les Oliviers de Salettes 1205 route du Château Charols Drôme

Tarif : 135 – 135 – 135 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Un voyage d’hiver au Restaurant Lavandin., l’hiver se raconte en huit temps, comme une balade sensible à travers les saveurs, les textures et les parfums de la saison froide.

Restaurant Le Lavandin au château Les Oliviers de Salettes 1205 route du Château Charols 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 19 30 reception@chateaulesoliviersdesalettes.com

English :

A winter journey at Restaurant Lavandin, winter is told in eight stages, like a sensitive stroll through the flavors, textures and fragrances of the cold season.

