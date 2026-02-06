Menu de la Saint Valentin au restaurant Le Printemps Restaurant Le Printemps Montélimar
Menu de la Saint Valentin au restaurant Le Printemps Restaurant Le Printemps Montélimar samedi 14 février 2026.
Menu de la Saint Valentin au restaurant Le Printemps
Restaurant Le Printemps 8, chemin de la Manche Montélimar Drôme
Tarif : 54 – 54 – 54 EUR
Laissez-vous séduire par une parenthèse gourmande et raffinée à l’occasion de la Saint-Valentin.
Le restaurant vous ouvre ses portes pour un déjeuner ou un dîner placé sous le signe de l’amour, où chaque plat est imaginé comme une douce déclaration.
English :
Let yourself be seduced by a gourmet and refined interlude for Valentine?s Day.
The restaurant opens its doors to you for a lunch or dinner under the sign of love, where each dish is imagined as a sweet declaration.
L’événement Menu de la Saint Valentin au restaurant Le Printemps Montélimar a été mis à jour le 2026-02-04 par Montélimar Tourisme Agglomération