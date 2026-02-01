Menu de la Saint Valentin au restaurant L’écrin du Roure Restaurant L’Ecrin du Roure Châteauneuf-du-Rhône

Menu de la Saint Valentin au restaurant L’écrin du Roure

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Sur réservation uniquement au 04 75 90 93 64

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

2026-02-14

Menu Saint Valentin Un voyage en toute complicité. Pour célébrer l’amour dans un écrin de raffinement, le Manoir Le Roure vous invite à vivre une soirée d’exception, où chaque plat raconte une émotion, chaque saveur une histoire.

Restaurant L’Ecrin du Roure 4312, route de Saint Paul Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 93 64 reception@manoirleroure.com

English :

Valentine’s Day menu ? A journey of complicity. To celebrate love in a refined setting, Manoir Le Roure invites you to experience an exceptional evening, where each dish tells an emotion, each flavor a story.

