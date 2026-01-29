Menu de la Saint Valentin au restaurant Les Drôles Condéon

le bourg Condéon Charente

Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-15

2026-02-13

Menu du week-end spécial St Valentin , le restaurant Les Drôles vous ont concocté un menu aux petits oignons ! Venez vous réchauffer le coeur ! Pensez à réserver.
le bourg Condéon 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 72 01 19  sarl.lesdroles@gmail.com

English : Menu de la Saint Valentin au restaurant Les Drôles

Valentine’s Day weekend menu: Les Drôles restaurant has put together a menu with great care and attention to detail! Come and warm your heart! Remember to book.

