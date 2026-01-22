Menu de la Saint-Valentin au Saint-Christophe La Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac
Menu de la Saint-Valentin au Saint-Christophe La Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac vendredi 13 février 2026.
Menu de la Saint-Valentin au Saint-Christophe
La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13 21:00:00
Date(s) :
2026-02-13 2026-02-14
Venez passer une Saint-Valentin unique au Saint-Christophe grâce à un menu d’exception.
Réservation obligatoire au 02 40 62 40 00 ou reception@st-christophe.com. .
La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 40 00 reception@st-christophe.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Menu de la Saint-Valentin au Saint-Christophe La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-01-22 par ADT44