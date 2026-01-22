Menu de la Saint-Valentin au Saint-Christophe La Table du Saint-Christophe La Baule-Escoublac

Menu de la Saint-Valentin au Saint-Christophe

La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 21:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14

Venez passer une Saint-Valentin unique au Saint-Christophe grâce à un menu d’exception.

Réservation obligatoire au 02 40 62 40 00 ou reception@st-christophe.com. .

La Table du Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 40 00 reception@st-christophe.com

