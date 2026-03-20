Menu de la Saint-valentin Place de la Promenade Bonnat

Menu de la Saint-valentin

Place de la Promenade Auberge du poney qui tousse Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05

Menu de Pâques

Dimanche 5 et Lundi 6 Avril

–> l’auberge du poney qui tousse .

Place de la Promenade Auberge du poney qui tousse Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 87 48 34 50 aleonysas@outlook.com

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English : Menu de la Saint-valentin

L’événement Menu de la Saint-valentin Bonnat a été mis à jour le 2026-03-17 par Portes de la Creuse en Marche