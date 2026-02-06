Menu de la Saint Valentin | Bucket’s Auberge Inn Bucket’s Auberge Inn Montazeau

Menu de la Saint Valentin | Bucket’s Auberge Inn

Bucket’s Auberge Inn 14 impasse du presbytère Montazeau Dordogne

Le Bucket’s Auberge Inn vous propose son menu spécial Saint Valentin pour le midi et le soir.

Cocktail pétillant pêche et fleur de sureau

Tartare de canard mi-cuit douceur d’Aphrodite

OU

Cassolette de St Jacques et gambas en persillade à l’armoricaine

Chartreuse de boeuf au foie gras, ses trois cannelés aux légumes et pommes à l’étouffées

OU

Sandre poché au bouillon de cèpes, pommes boulangères et petits légumes safranés

Beignets banane flambée au rhum et orange sanguine , toffee et air glacé

OU

Sablé endiablé aux deux chocolats et ganache violette .

Bucket’s Auberge Inn 14 impasse du presbytère Montazeau 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 43 14 41 buckets.fr@gmail.com

