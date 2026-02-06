Menu de la Saint Valentin | Bucket’s Auberge Inn Bucket’s Auberge Inn Montazeau
samedi 14 février 2026.
Bucket’s Auberge Inn 14 impasse du presbytère Montazeau Dordogne
Le Bucket’s Auberge Inn vous propose son menu spécial Saint Valentin pour le midi et le soir.
Cocktail pétillant pêche et fleur de sureau
Tartare de canard mi-cuit douceur d’Aphrodite
OU
Cassolette de St Jacques et gambas en persillade à l’armoricaine
Chartreuse de boeuf au foie gras, ses trois cannelés aux légumes et pommes à l’étouffées
OU
Sandre poché au bouillon de cèpes, pommes boulangères et petits légumes safranés
Beignets banane flambée au rhum et orange sanguine , toffee et air glacé
OU
Sablé endiablé aux deux chocolats et ganache violette .
