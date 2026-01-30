Menu de la Saint Valentin Chez Kathy Le Fair Play Barbezieux-Saint-Hilaire
Menu de la Saint Valentin Chez Kathy Le Fair Play Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 14 février 2026.
Le Fair Play 5 boulevard Chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : 29 EUR
Hors boissons
14 février 2026
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Le restaurant Chez Kathy vous propose son menu de la Saint Valentin. Pensez à vous faire plaisir, à faire une surprise d'un moment à deux. Réserver par téléphone.
Le Fair Play 5 boulevard Chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 14 95 22
English : Menu de la Saint Valentin Chez Kathy
The restaurant Chez Kathy offers you its Valentine's Day menu. Remember to treat yourself, to make a surprise for a moment for two. Book by phone.
