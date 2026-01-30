Menu de la Saint Valentin Chez Kathy Le Fair Play Barbezieux-Saint-Hilaire

Menu de la Saint Valentin Chez Kathy

Le Fair Play 5 boulevard Chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Hors boissons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le restaurant Chez Kathy vous propose son menu de la Saint Valentin. Pensez à vous faire plaisir, à faire une surprise d’un moment à deux. Réserver par téléphone.

.

Le Fair Play 5 boulevard Chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 14 95 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menu de la Saint Valentin Chez Kathy

The restaurant Chez Kathy offers you its Valentine’s Day menu. Remember to treat yourself, to make a surprise for a moment for two. Book by phone.

L’événement Menu de la Saint Valentin Chez Kathy Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme du Sud Charente