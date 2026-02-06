Menu de la Saint-Valentin Chez Suzanne Cahors
Menu de la Saint-Valentin Chez Suzanne Cahors vendredi 13 février 2026.
Menu de la Saint-Valentin Chez Suzanne
32 Avenue André Breton Cahors Lot
Tarif : 85 – 85 – EUR
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-14
2026-02-13
Menu gastronomique surprise proposé par le restaurant Chez Suzanne, composé de plusieurs plats raffinés spécialement imaginés pour célébrer la Saint-Valentin.
32 Avenue André Breton Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 13 04
Gastronomic surprise menu offered by Chez Suzanne restaurant, composed of several refined dishes specially imagined to celebrate Valentine’s Day.
L’événement Menu de la Saint-Valentin Chez Suzanne Cahors a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Cahors Vallée du Lot