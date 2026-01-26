Menu de la Saint-Valentin Égletons

Menu de la Saint-Valentin

10 Rue Bernard de Ventadour Égletons Corrèze

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-15

2026-02-13

Oyé, Oyé aux amoureux, ou pas ! ❤️

A deux ou à plusieurs: entre amis, en famille ou entre collègues, voici notre menu pour la St Valentin !

Nous vous le proposons du vendredi 13 février au soir jusqu’au dimanche 15 février inclus. ✔️

Pensez à réserver.

Pssst : il est possible de réserver votre menu à emporter ! .

