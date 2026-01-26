Menu de la Saint-Valentin Égletons
10 Rue Bernard de Ventadour Égletons Corrèze
Oyé, Oyé aux amoureux, ou pas ! ❤️
A deux ou à plusieurs: entre amis, en famille ou entre collègues, voici notre menu pour la St Valentin !
Nous vous le proposons du vendredi 13 février au soir jusqu’au dimanche 15 février inclus. ✔️
Pensez à réserver.
Pssst : il est possible de réserver votre menu à emporter ! .
10 Rue Bernard de Ventadour Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 41 11 16
