Menu de La Saint-Valentin Gréez-sur-Roc

Menu de La Saint-Valentin

23 Grande Rue Gréez-sur-Roc Sarthe

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-15

2026-02-14

Voici notre menu pour la Saint Valentin qui sera servi samedi 14 midi & soir ainsi que dimanche 15/02 midi.

Sur réservation au 02 43 60 26 27. En cas de non réponse, n’hésitez pas à laisser un message, nous vous recontacterons pour confirmation. .

23 Grande Rue Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 26 27 la.marinad72@gmail.com

