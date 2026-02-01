Menu de La Saint-Valentin Gréez-sur-Roc
Menu de La Saint-Valentin Gréez-sur-Roc samedi 14 février 2026.
Menu de La Saint-Valentin
23 Grande Rue Gréez-sur-Roc Sarthe
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-15
2026-02-14
Voici notre menu pour la Saint Valentin qui sera servi samedi 14 midi & soir ainsi que dimanche 15/02 midi.
Sur réservation au 02 43 60 26 27. En cas de non réponse, n’hésitez pas à laisser un message, nous vous recontacterons pour confirmation. .
23 Grande Rue Gréez-sur-Roc 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 26 27 la.marinad72@gmail.com
