Menu de la Saint-Valentin La Boule d’Or Hôtel La Boule d’Or Barbezieux-Saint-Hilaire

Menu de la Saint-Valentin La Boule d’Or

Hôtel La Boule d’Or 9 boulevard Gambetta Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Le restaurant La Boule d’Or pour la saint Valentin 2026 vous propose de partager un moment en amoureux le samedi soir ou le dimanche pour le déjeuner.

Pensez à réserver !

.

Hôtel La Boule d’Or 9 boulevard Gambetta Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 64 13 hotel.restaurant@labouledor.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menu de la Saint-Valentin La Boule d’Or

La Boule d’Or restaurant invites you to share a romantic moment on Saturday evening or Sunday lunchtime for Valentine’s Day 2026.

Remember to book!

L’événement Menu de la Saint-Valentin La Boule d’Or Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme du Sud Charente