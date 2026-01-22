Menu de la Saint-Valentin La Boule d’Or Hôtel La Boule d’Or Barbezieux-Saint-Hilaire
samedi 14 février 2026.
Hôtel La Boule d’Or 9 boulevard Gambetta Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : 69 – 69 – 69 EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
2026-02-14
Le restaurant La Boule d’Or pour la saint Valentin 2026 vous propose de partager un moment en amoureux le samedi soir ou le dimanche pour le déjeuner.
Pensez à réserver !
Hôtel La Boule d’Or 9 boulevard Gambetta Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 64 13 hotel.restaurant@labouledor.net
English : Menu de la Saint-Valentin La Boule d’Or
La Boule d’Or restaurant invites you to share a romantic moment on Saturday evening or Sunday lunchtime for Valentine’s Day 2026.
Remember to book!
