Menu de la Saint-Valentin Le Bec Fin Le Bec Fin Hautvillers

Menu de la Saint-Valentin Le Bec Fin

Le Bec Fin 16 rue Ernest Irroy Hautvillers Marne

Tarif : 75 – 75 – 190 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 21:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Tout public

Le Bec Fin vous propose pour la journée de la St Valentin son menu gourmand. .

Le Bec Fin 16 rue Ernest Irroy Hautvillers 51150 Marne Grand Est lebecfin.bouzy@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Menu de la Saint-Valentin Le Bec Fin

L’événement Menu de la Saint-Valentin Le Bec Fin Hautvillers a été mis à jour le 2026-02-04 par ADT de la Marne