Menu de la Saint-Valentin Le Bec Fin Le Bec Fin Hautvillers
Menu de la Saint-Valentin Le Bec Fin Le Bec Fin Hautvillers samedi 14 février 2026.
Menu de la Saint-Valentin Le Bec Fin
Le Bec Fin 16 rue Ernest Irroy Hautvillers Marne
Tarif : 75 – 75 – 190 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Tout public
Le Bec Fin vous propose pour la journée de la St Valentin son menu gourmand. .
Le Bec Fin 16 rue Ernest Irroy Hautvillers 51150 Marne Grand Est lebecfin.bouzy@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Menu de la Saint-Valentin Le Bec Fin
L’événement Menu de la Saint-Valentin Le Bec Fin Hautvillers a été mis à jour le 2026-02-04 par ADT de la Marne