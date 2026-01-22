Menu de la Saint-Valentin Le Bon Repas Barbezieux-Saint-Hilaire

Menu de la Saint-Valentin Le Bon Repas

79 bis avenue Félix Gaillard Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-14

Venez fêter la Saint-Valentin dans un cadre chaleureux, au restaurant Le Bon Repas. Les deux chefs, tous deux maitres restaurateurs vous garantissent une cuisine entièrement maison, réalisée avec des produits frais et pour la majorité locaux.

79 bis avenue Félix Gaillard Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 24 26 lebonrepas@orange.fr

English : Menu de la Saint-Valentin Le Bon Repas

Come and celebrate Valentine’s Day in a warm setting at the restaurant Le Bon Repas. The two chefs, both maitres restaurateurs, guarantee you an entirely homemade cuisine, made with fresh and mostly local products.

