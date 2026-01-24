Menu de la Saint Valentin Le Café d’Hautvillers Place de la République Ambonnay

Menu de la Saint Valentin Le Café d’Hautvillers

Place de la République Le Café d'Hautvillers Ambonnay Marne

45 € par personne

Uniquement le samedi soirTout public

45€ par personne

Samedi 14 février au soir

________________________________________

Entrée froide

Carpaccio de Saint-Jacques, vinaigrette exotique

Entrée chaude

Oeuf parfait, crème de girolles, chips de betterave

Pause glacée

Sorbet des amoureux

Plat principal:

Suprême de volaille, jus corsé à la truffe, écrasé de pommes de terre

Dessert:

Bavarois aux fruits rouges, crémeux de pistache

Possibilté d’emporter

Réservation conseillée — les places sont limitées. .

Place de la République Le Café d'Hautvillers Ambonnay 51160 Marne Grand Est cafe.hautvillers@gmail.com

English : Menu de la Saint Valentin Le Café d’Hautvillers

45 ? per person

Saturday evening only

