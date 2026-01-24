Menu de la Saint Valentin Le Café d’Hautvillers Place de la République Ambonnay

Menu de la Saint Valentin Le Café d'Hautvillers
Place de la République Ambonnay
samedi 14 février 2026.

Place de la République Le Café d’Hautvillers Ambonnay Marne

Tarif : 45 EUR

Date : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

2026-02-14

45 € par personne
Uniquement le samedi soir
Samedi 14 février au soir
Entrée froide
Carpaccio de Saint-Jacques, vinaigrette exotique

Entrée chaude
Oeuf parfait, crème de girolles, chips de betterave

Pause glacée
Sorbet des amoureux

Plat principal:
Suprême de volaille, jus corsé à la truffe, écrasé de pommes de terre

Dessert:
Bavarois aux fruits rouges, crémeux de pistache

Possibilté d’emporter

Réservation conseillée — les places sont limitées.   .

Place de la République Le Café d’Hautvillers Ambonnay 51160 Marne Grand Est   cafe.hautvillers@gmail.com

English : Menu de la Saint Valentin Le Café d’Hautvillers

45 ? per person
Saturday evening only

