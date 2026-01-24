Menu de la Saint Valentin Le Café d’Hautvillers Place de la République Ambonnay
Menu de la Saint Valentin Le Café d’Hautvillers Place de la République Ambonnay samedi 14 février 2026.
Menu de la Saint Valentin Le Café d’Hautvillers
Place de la République Le Café d’Hautvillers Ambonnay Marne
Tarif : 46 – 46 – 58 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
45 € par personne
Uniquement le samedi soirTout public
45€ par personne
Samedi 14 février au soir
________________________________________
Entrée froide
Carpaccio de Saint-Jacques, vinaigrette exotique
Entrée chaude
Oeuf parfait, crème de girolles, chips de betterave
Pause glacée
Sorbet des amoureux
Plat principal:
Suprême de volaille, jus corsé à la truffe, écrasé de pommes de terre
Dessert:
Bavarois aux fruits rouges, crémeux de pistache
Possibilté d’emporter
Réservation conseillée — les places sont limitées. .
Place de la République Le Café d’Hautvillers Ambonnay 51160 Marne Grand Est cafe.hautvillers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Menu de la Saint Valentin Le Café d’Hautvillers
45 ? per person
Saturday evening only
L’événement Menu de la Saint Valentin Le Café d’Hautvillers Ambonnay a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne