Menu de la Saint-Valentin L’Effet Boeuf Chez Chotard Val des Vignes

Menu de la Saint-Valentin L’Effet Boeuf

Chez Chotard 8 bis rue du pommier Val des Vignes Charente

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

À l’occasion de la Saint-Valentin, l’Effet Boeuf vous invite à partager un moment gourmand et romantique dans une ambiance chaleureuse et raffinée. Pour cette soirée spéciale, le chef a imaginé un menu unique spécialement pensées pour célébrer l’amour.

Chez Chotard 8 bis rue du pommier Val des Vignes 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 51 61 74 02 leffetboeuf16250@gmail.com

English : Menu de la Saint-Valentin L’Effet Boeuf

For Valentine’s Day, L’Effet Boeuf invites you to share a romantic gourmet experience in a warm and refined atmosphere. For this special evening, the chef has created a unique menu designed especially to celebrate love.

