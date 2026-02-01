Menu de la Saint-Valentin

Lyons-la-Forêt

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 21:00:00

2026-02-14

Mise en appétit

Le pétillant au Pommeau

L’entrée

Risotto de céleri, Saint-Jacques de nos côtes, émulsion coco/vanille

Le plat

Grenadin de veau, crème de parmesan et ail confit

Le dessert

Le glacé flambé au Grand Marnier

55 euros par personne

Réservations au 02 32 49 49 92 .

6 Place Isaac Benserade Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 49 92

