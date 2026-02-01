Menu de la Saint-Valentin Lyons-la-Forêt
Menu de la Saint-Valentin Lyons-la-Forêt samedi 14 février 2026.
Menu de la Saint-Valentin
6 Place Isaac Benserade Lyons-la-Forêt Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14 21:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Mise en appétit
Le pétillant au Pommeau
L’entrée
Risotto de céleri, Saint-Jacques de nos côtes, émulsion coco/vanille
Le plat
Grenadin de veau, crème de parmesan et ail confit
Le dessert
Le glacé flambé au Grand Marnier
55 euros par personne
Réservations au 02 32 49 49 92 .
6 Place Isaac Benserade Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 2 32 49 49 92
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Menu de la Saint-Valentin
L’événement Menu de la Saint-Valentin Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Lyons Andelle