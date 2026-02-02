Menu de la Saint Valentin Chez Isa Mansle-les-Fontaines
Menu de la Saint Valentin Chez Isa Mansle-les-Fontaines samedi 14 février 2026.
Menu de la Saint Valentin
Chez Isa La Gagnarderie Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
.
Chez Isa La Gagnarderie Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 56 53
L’événement Menu de la Saint Valentin Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Destination Nord Charente